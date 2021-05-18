Van’da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Van'ın İpekyolu ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Merkez İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, caddede karşılaşan ve tartışmaya giren husumetliler, daha sonra tekme tokat kavga etti.

SİLAHLA YARALANAN KİŞİYİ YERDE DEFALARCA YUMRUKLADI

Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştığı sırada ismi öğrenilmeyen saldırganlardan biri tabancayla ateş etti. Silahla yaralanan Ş.G. (32) isimli şahıs yerde acı içinde kıvranırken, diğer saldırgan ise yaralıyı yumruklamaya devam etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, saldırganların olay yerinden kaçtığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunan yaralı Ş.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

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DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralı şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.