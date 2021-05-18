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    Van’da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü

    Van'ın İpekyolu ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 23:40
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 00:00
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    Van’da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü

    Merkez İpekyolu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, caddede karşılaşan ve tartışmaya giren husumetliler, daha sonra tekme tokat kavga etti.

    SİLAHLA YARALANAN KİŞİYİ YERDE DEFALARCA YUMRUKLADI

    Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştığı sırada ismi öğrenilmeyen saldırganlardan biri tabancayla ateş etti. Silahla yaralanan Ş.G. (32) isimli şahıs yerde acı içinde kıvranırken, diğer saldırgan ise yaralıyı yumruklamaya devam etti.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, saldırganların olay yerinden kaçtığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunan yaralı Ş.G.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Van’da arazi tartışması kanlı bitti

    DURUMU AĞIR

    Tedaviye alınan yaralı şahsın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kimliği belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

    Van’da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü #1

    Van’da arazi tartışması silahlı kavgaya dönüştü #2

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