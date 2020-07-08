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    Van'da batan göçmen teknesi bulundu

    Van Valiliği, 13 göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili tekne ve cenazelerin çıkartılması için hazırlıkların başlatıldığını bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.07.2020 - 15:11
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    Van'da batan göçmen teknesi bulundu

    Van Gölü'nde 11 gün önce alabora olan ve 55 kişiyi taşıdığı düşünülen tekne için yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde sona gelindi.

    Hava ve karadan Jandarma, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin çalışmasında, şimdiye kadar 13 göçmenin öldüğü tekne bulundu.

    107 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

    4 sonar ve 4 ROW cihazıyla yapılan aramalarda tekne, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

    TEKNE ÇIKARTILACAK

    Van Valiliği, "Van Gölü'nde batan teknenin yeri tespit edilmiştir. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır." açıklamasını yaptı.

    Van'da batan göçmen teknesi bulundu #1

    OLAY NASIL YAŞANDI

    Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde tekneleriyle 27 Haziran'da Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

    Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde yürütülen arama teknenin izine rastlanmadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

    Van'da batan göçmen teknesi bulundu #2

    Van'da batan göçmen teknesi bulundu #3

    Van'da batan göçmen teknesi bulundu #4

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