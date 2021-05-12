Euro
10.1787
0.91%
Dolar
8.4213
1.71%
Altın
494.81
1.16%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
475.900
2.19%
EXEN Coin
38.50
8.51%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı

    Van'ın Gürpınar ilçesinde 5 yıl önce bir askeri şehit eden terörist, polisin takibi sonucu Kütahya'da yakalandı.
    • AA
    • 12.05.2021 - 14:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı

    Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda, 2015-2019 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten "Welat" kod adlı T.Ö'nün 2016 yılında Gürpınar ilçesinde bir askerin şehit edilmesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesme ve Hakkari'nin Erziki mevkisinde yola el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi saldırılarına katıldığı tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Teröristin yakalanması için Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, T.Ö'nün Kütahya'da olduğu tespit edildi.

    Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan T.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Van da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya da yakalandı #1

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir