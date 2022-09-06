Van’da bir çiftçi bulduğu para dolu çantayı, İranlı sahibine teslim etti

Vanlı çiftçi yolda bulduğu, içinde ABD doları, Suudi Arabistan riyali ve özel eşyalar olan çantayı, İranlı doktor olan sahibine teslim etti. İranlı turist, çantasına kavuştuktan sonra ülkesine döndü.

Vanlı çiftçi Hekim Alkan (50), ailesiyle Özalp ilçesinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal Aşağı Ayazca Mahallesi'ndeki evine dönerken, yol kenarına düşmüş çantayı gördü.

Alkan kontrol ettiği çantada, 25 bin ABD doları, bir miktar Suudi Arabistan riyali, 9 bin 300 TL ile 1 telefon, pasaport ve çeşitli özel eşyalar olduğunu görünce yanına aldı.

İranlı doktorla görüştü

Çantadaki telefonu kullanarak, oğluyla birlikte sahibini araştıran Alkan, WhatsApp uygulaması üzerinden de mesaj yazarak çantanın gerçek sahibiyle irtibat kurdu.

DHA’nın haberine göre yapılan görüşmede Alkan ve çantanın sahibi İranlı doktor, Özalp ilçe merkezindeki otelde bir araya geldi.

“Bu para bana haramdı”

Görüşmenin ardından çantayı sahibine teslim eden Alkan, “Akşam saatleriydi. Çantayı görünce hemen aracımı kenara çekip çantayı aldım. İçindeki paraları görünce de huzursuz olmaya başladım ve bir an önce sahibini bulmak istedim. Oğlumla birlikte yaptığımız çalışmadan sonra sahibine ulaştık. Otelde buluştuk. Çantayı ve paraları sahibi olan İranlı turiste teslim ettim. Üzerimdeki huzursuzluk kalktı. Bu para bana haramdı. Bugüne kadar haram para yemedim.” diye konuştu.

Ülkelerine döndüler

İranlı turistlerin kaldığı otelin müdürü Cahit Yağız ise “Pazar günü öğleden sonra otelimize 3 İranlı geldi. 2 doktor ve birinin de eşi vardı. Bize paralarını ve pasaportlarını kaybettiklerini, mağdur olduklarını söylediler. Biz de misafir ettik. Sonra 1 telefon geldi. Özalplı hemşehrimiz Hekim Alkan tarafından paralarının bulunduğunu öğrendik. Hekim Bey'le iletişime geçtik. Otele gelen Hekim Bey, İranlı turistlere çantalarını teslim etti. Bize teşekkür ettiler ve ülkelerine geri döndüler.” dedi.