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    Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı

    Van'da polis ekipleri tarafından kaçak göçmenlerin yerleştirildiği eve yapılan baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör gözaltına alındı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 21:35
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    Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisleri, ihbar üzerine Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bir apartmana baskın yaptı.

    32 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Evde yapılan aramada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğunluğu Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.

    Kaçak göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Van da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı #1

    Van da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı #2

    Van da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı #3

    Van da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı #4

    Van da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı #5

    Van da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı #6

    Van da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı #7


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