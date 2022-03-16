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Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı

Van'da bir eve yapılan baskında 32 kaçak göçmen yakalandı

Van'da polis ekipleri tarafından kaçak göçmenlerin yerleştirildiği eve yapılan baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kaçak göçmen yakalanırken, 1 organizatör gözaltına alındı.