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    Van'da bir iş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi

    Van'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 281 adet tıbbi ilaç ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 18:11
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    Van'da bir iş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    2281 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI İLAÇ YAKALANDI

    Ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 281 adet gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

     

    Van da bir iş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi #1

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