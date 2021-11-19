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Van'da bir iş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi

Van'da bir iş yerinde gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi

Van'da polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 281 adet tıbbi ilaç ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.