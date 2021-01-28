Euro
8.9353
-0.48%
Dolar
7.3705
-0.59%
Altın
436.77
-0.49%
Borsa
1.474
0.44%
Bitcoin
231.105
-0.79%
EXEN Coin
18.10
2.25%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Van'da camiyi soyan çift yakalandı

    Van'ın Tuşba ilçesinde, girdikleri camide makasla bağış kumbarasını açıp, içindeki parayı çalarken, güvenlik kamerasına yansıyan A.K. ve T.Ö. adlı çift, 27 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı.
    • DHA
    • 28.01.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da camiyi soyan çift yakalandı

    Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Şeyh Abdulkadir Geylani Camii'nde meydana gelen olayda, camiye kız arkadaşıyla gelen şahıs, ilk olarak dolapları kontrol etti.

    Şüpheli daha sonra camideki bağış kumbaralarını açmaya çalıştı.

    PARAYI ALIP GİTTİLER

    Makasla açtığı kumbaradaki parayı alan zanlı ve kız arkadaşı  camiden ayrıldı.

    Van da camiyi soyan çift yakalandı #1

    GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

    Hırsızlık olayından sonra Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 kameranın 27 saatlik kaydını inceledi.

    Kız arkadaşıyla camiyi soydu VİDEO

    YAKALANDILAR

    Yapılan detaylı incelemelerde hırsızlık şüphelisi çiftin A.K. ve T.Ö. olduğu tespit edildi. Yakalanıp gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Van da camiyi soyan çift yakalandı #2

    Van da camiyi soyan çift yakalandı #3

    Van da camiyi soyan çift yakalandı #4

    Van da camiyi soyan çift yakalandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir