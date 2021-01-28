Van'da camiyi soyan çift yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde, girdikleri camide makasla bağış kumbarasını açıp, içindeki parayı çalarken, güvenlik kamerasına yansıyan A.K. ve T.Ö. adlı çift, 27 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde bulunan Şeyh Abdulkadir Geylani Camii'nde meydana gelen olayda, camiye kız arkadaşıyla gelen şahıs, ilk olarak dolapları kontrol etti.

Şüpheli daha sonra camideki bağış kumbaralarını açmaya çalıştı.

PARAYI ALIP GİTTİLER

Makasla açtığı kumbaradaki parayı alan zanlı ve kız arkadaşı camiden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Hırsızlık olayından sonra Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 kameranın 27 saatlik kaydını inceledi.

Kız arkadaşıyla camiyi soydu VİDEO

YAKALANDILAR

Yapılan detaylı incelemelerde hırsızlık şüphelisi çiftin A.K. ve T.Ö. olduğu tespit edildi. Yakalanıp gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.









