Van'da çökme tehlikesi olan evde 2'si engelli 10 kişi var

Bir aile, tavanı çökmek üzere olan bir evde yaşam mücadelesi veriyor. 2'si engelli olmak üzere 10 kişilik nüfusu olan aile, çaresizce yardım bekliyor.

Batur ailesi Van’ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi Kayalık Sokak’ta ikamet ediyor.

Batur ailesinin yaşadığı evin tavanında bulunan ahşap kirişleme görevi gören kavak ağaçları kırıldı. Yatağa bağımlı yaşayan iki engelli gencin yaşadığı evin tavanındaki döşeme ağaçların kırılması nedeniyle çökme tehlikesi bulunuyor.

ÇÖKMEK ÜZERE OLAN ÇATIYA TENEKE BAĞLADI

Geçim sıkıntısından dolayı kırılan ağaçlara kendi yöntemiyle teneke bağlayan 63 yaşındaki baba Mehmet Batur, çaresizce yardım bekliyor. Ağrı’dan 1980 yılında Van’a yerleşen Mehmet Batur, 40 yıldır yaşadığı arsasının tapusunu da alamadı.

EVİN TAPUSUNU DA ALAMIYOR

Aynı sokakta yaşayan emsalleri tapularını alırken Batur ise hem arazisinin hem de evinin mağduriyetini yaşıyor. Batur, şimdi hem yıkılma tehlikesi evinin iyileştirilmesini hem de arazinin tapusunu almak için yetkililerden destek talep etti.

"KÜÇÜK BİR DEPREMDE BİLE ÇÖKEBİLİR"

Evlerinde çok sayıda çatlakların olduğunu ve briketlerin de aşındığını belirten baba Batur, evin tavanında kullandıkları döşeme ağaçların bir kısmının da kırıldığını ifade ederek, “Evimizin her tarafında çatlaklar var. Döşemede kullandığımız ağaçlarda da kırık var. Küçük bir depremde bile çökebilir. İki engelli çocuğum var. Onlarda öyle bir durumda evden çıkamazlar. Bu durumda biz de mesuliyet durumda kalırız. Bir an önce 40 yıldır yaşadığımız evin tapusunu versinler. Evin imar barışı iznini de aldık. Oturma iznim de var. Komşularımın hepsi emsallerimdir. Emsallerimizin hepsi tapularını alırken sadece ben tapu alamadım. 10 nüfusluk aileye sadece ben bakıyorum. Bunun dışında hiçbir gelirimiz ise yok” dedi.













