Van'da dağcılar zirvede saz çalıp türkü söyledi

Defineciler ve kampçıların doğaya zarar verdiklerini belirten bir grup dağcı, doğanın temiz kalmasına dikkat çekmek amacıyla Süphan Dağı'na tırmandı. 6 saatte tırmanan dağcılar zirvede türkü söyledi.

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Van Gölü'nün kuzeyinde yükselen 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı, son yıllarda dağcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Bir drup dağcı, doğanın temiz kalmasına dikkat çekmek amacıyla dağın zirvesine tırmandı.

6 saat süren tırmanışın ardından zirvede oturarak saz çalıp türkü söylediler.

"Dağlarda defineciler ve kampçılar ekolojiye zarar veriyor"

Van Gölü’nün temiz kalması ve doğanın korunması amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini ifade eden Günay Yağız isimli dağcı, “Daha önce böyle bir proje duymadık ve bizde sesimizi duyurmak için bu yöntemi seçtik. Doğal güzelliklerimize saygı göstermeliyiz. Bu yüzden zirvede saz çalıp türkü söyledik. Dağlarda defineciler ve kampçılar ekolojiye zarar veriyor. Kampçılar, piknikçiler, avcılar ve defineciler doğaya zarar vermekten kaçınmalıdır” dedi.

"Doğaya saygılı olmaya davet ediyoruz"

Van Gölü etrafının çöplerden geçilmediğine dikkat çeken Yağız, “İnsanları doğaya saygılı olmaya davet ediyoruz. Bu amaçla zirvede çalıp söylediğimiz bu türküyü doğaya saygı gösteren herkese armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gün doğumunda zirveye ulaştılar

İHA'nın aktarımına göre; gece 24.00’da tırmanışa başladıklarını belirten Yağız, gün doğumunda zirveye ulaştıklarını ve öğleden sonra saat 14.00 gibi etkinliği bitirdiklerini söyledi.