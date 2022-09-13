Van’da değişik suçların faili oldukları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçların failleri oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanırken, yakalanan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde İpekyolu ilçesinde “Gasp ve Göçmen Kaçakçılığı” yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

"4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi"

İHA'nın haberine göre açıklamada, “Yapılan operasyonda ‘Yağma, Kasten Yaralama, 6136 SKM-Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Göçmen Kaçakçılığı, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Mala Zarar Verme, Evrakta Sahtecilik, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet’ suçlarının failleri olduğu tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslara ait 3 ayrı ikamette yapılan aramada; 5 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet tabanca fişeği, 20 adet uyuşturucu hap, 3 adet dolu av tüfeği kartuşu, 1 adet hassas terazi, 3 düzensiz göçmen şahıs ve göçmen şahıslara ait 1 adet sahte kimlik ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine, 3 düzensiz göçmen şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” denildi.



