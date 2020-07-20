Van'da doğum günü kutlamayı bırakıp çöp topladılar

İstanbul'da yaşayan ancak tatil için Van'a giden genç, Van Gölü'nün etrafındaki çöpleri görünce kutlanan doğum gününü bırakıp çöpleri topladı.

Van'da bir grup kişi, örnek bir davranış sergiledi.

Van'nın Erciş ilçesinde doğup büyüyen Koray Albayrak tatil için, yaşadığı şehir olan İstanbul'dan Van'a gitti.

Arkadaşları, doğum günü olan Albayrak'a, Van Gölü kenarında sürpriz bir doğum günü hazırladı.

DOĞUM GÜNÜNÜ BIRAKIP TEMİZLİĞE GİRİŞTİLER

Arkadaşları ile birlikte sahile indiğinde çöp manzarasıyla karşılaşan grup, doğum günü kutlamasına ara verip, gölün çevresindeki çöpleri toplamaya başaldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÖLÜNÜ TEMİZ TUTMAK İSTEDİLER

Çevre temizliği yaptıktan sonra kutlamalara devam eden Albayrak, "Arkadaşlarım doğum günümü kutlamak için pasta yaptırıp Van Gölü sahilinde hazırlık yapmış. Biz de annem ve yakınlarımla doğum günü kutlaması için sahile geldik. Pastayı kesip mumları söndürdük. Kutlama yapılırken sahildeki çöpleri fark ettim. Hemen doğum günü kutlamasını yarıda kesip pastalarımızı topladık. Önce gidip çarşıdan eldiven ve çöp torbaları aldık. Yaklaşık 15 kişiyle sahile atılmış çöpleri toplamaya başladık. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü, biz de bu değerimizi korumak zorundayız. Burada yaptığımız çöp toplamayla ilgili çalışmayı kendi sosyal medya hesaplarım üzerinden paylaşıp, toplumsal mesaj vermek istiyorum" dedi





































