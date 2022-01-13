Van'da ekipler hamile kadın için seferber oldu

Van'da ekipler hamile kadın için seferber oldu

Van'da kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapanan kırsal mahallede doğurmak üzere olan hamile kadına UMKE ve 112 ekipleri yardımcı oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde sabah başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan kırsal Ortanca Mahallesi'nde hamile Bedia Güler'in doğum sancıları artınca yakınları yetkililerden yardım istedi.

EKİPLER HAMİLE KADIN İÇİN SEFERBER OLDU

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, üç saat süren çalışmanın ardından yolu açarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evde yaptıkları Güler'i, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

ERKEK BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ, ANNENİN DURUMU İYİ

Burada bir erkek bebek dünyaya getiren Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eşinin ve bebeğin sağlıklı olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren baba Hikmet Güler, karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.