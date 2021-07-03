Van'da ekmek hamuruyla top gibi oynayan fırın çalışanı serbest bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde ekmek fırınında çalışan personelin hamurla top gibi oynadığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan 3 kişi, serbest bırakıldı.

Erciş ilçesinin Kocapınar Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekmişti.

FIRINA 31 BİN 687 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTI

Paylaşımın hemen ardından Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Kaymakamlık fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulayıp işletmenin mühürlendiğini açıkladı.

3 KİŞİNİN İFADELERİ ALINDI

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da kişiler hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan' başlatılan soruşturma kapsamında bugün öğlen saatlerinde 3 kişinin ifadeleri alındı.

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TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Ekmek fırını işletmecisi M.M., müşteki sıfatıyla, tepki çeken görüntüleri kayda alan M.G., ve ekmek hamuruna tekme ve fırının tavanına atan B.Ö. ise şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.