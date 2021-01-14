Van'da emniyet kemeri hayat kurtardı

Van’ın Edremit ilçesindeki İpekyolu Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Faruk Öztürk, ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu.

Van'ın Edremit ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde yaşanan olayda Faruk Öztürk, aracıyla seyir halindekiyken önündeki araç ani fren yaptı.

O sırada diğer araçlara çarpmamak için ani fren yapan Öztürk de direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KALDIRIMA ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaldırıma çarpan araç, takla atarak ters döndü. O sırada emniyet kemeri takılı olan sürücü Öztürk, meydana gelen kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

"YARA ALMADAN KURTULDUM"

Faruk Öztürk, emniyet kemerinin hayat kurtardığına bir kez daha şahitlik ettiğini belirtti.

Öztürk “Önümüzdeki araç ani fren yapınca biz de o esnada biraz hızlı gidiyorduk. Haliyle yandaki araçlara çarpmamak için frene bastık. Direksiyon hâkimiyetini kaybedince böyle oldu. Emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldum. Bu yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadık.” dedi.

















