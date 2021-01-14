Euro
9.061
0.67%
Dolar
7.4487
0.62%
Altın
440.79
0.28%
Borsa
1.563
0.25%
Bitcoin
285.850
9.40%
EXEN Coin
11.65
1.65%
5ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 5 C

    Van'da emniyet kemeri hayat kurtardı

    Van’ın Edremit ilçesindeki İpekyolu Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Faruk Öztürk, ters dönen araçtan yara almadan kurtuldu.
    • İHA
    • 14.01.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 10:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da emniyet kemeri hayat kurtardı

    Van'ın Edremit ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde yaşanan olayda Faruk Öztürk, aracıyla seyir halindekiyken önündeki araç ani fren yaptı.

    O sırada diğer araçlara çarpmamak için ani fren yapan Öztürk de direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    KALDIRIMA ÇARPIP TAKLA ATTI

    Kaldırıma çarpan araç, takla atarak ters döndü. O sırada emniyet kemeri takılı olan sürücü Öztürk, meydana gelen kazadan burnu kanamadan kurtuldu.

    Van da emniyet kemeri hayat kurtardı #1

    "YARA ALMADAN KURTULDUM"

    Faruk Öztürk, emniyet kemerinin hayat kurtardığına bir kez daha şahitlik ettiğini belirtti.

    Öztürk “Önümüzdeki araç ani fren yapınca biz de o esnada biraz hızlı gidiyorduk. Haliyle yandaki araçlara çarpmamak için frene bastık. Direksiyon hâkimiyetini kaybedince böyle oldu. Emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldum. Bu yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamadık.” dedi.

    Van da emniyet kemeri hayat kurtardı #2

    Van da emniyet kemeri hayat kurtardı #3

    Van da emniyet kemeri hayat kurtardı #4

    Van da emniyet kemeri hayat kurtardı #5

    Van da emniyet kemeri hayat kurtardı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir