Van'da, et kolilerinden 355 kilo eroin çıktı

Narkotik ekiplerince et entegre tesisinde yapılan aramada, etlerin altına gizlenmiş 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde bulunan et entegre parçalama ve paketleme tesisine operasyon düzenledi.

355 KİLO 680 GRAM EROİNE EL KONULDU

Operasyonda, narkotik köpeği "Zeus"la yapılan aramada, narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için etlerin altına gizlenmiş 687 paket 355 kilo 680 gram eroin bulundu.

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla "Evde kal dedik" yazarak vatandaşları da koronaya karşı uyardı. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan V.Ö. ile F.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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