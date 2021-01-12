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    Van'da evlilik vaadiyle 120 bin lira dolandırdılar

    Van'da evlilik vaadiyle 3 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 12.01.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 11:42
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    Van'da evlilik vaadiyle 120 bin lira dolandırdılar

    Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde gerçekleşen "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşturulan ekip, şüphelilerin eşkalinin belirlenmesi için bölgedeki 12 güvenlik kamerasından olayların öncesi ve sonrasına ait 90 saatlik görüntü kaydını inceledi.

    120 BİN LİRA DOLANDIRDILAR

    Çalışmalar sonucunda evlilik vaadiyle 3 kişiyi dolandırarak 120 bin lira ile ziynet eşyalarını alanların G.S., M.Ş.Y., D.Y. ve Ç.Ö. olduğu tespit edildi.

    Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerden Ç.Ö. serbest bırakıldı, G.S., M.Ş.Y., D.Y. ise sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Van'da evlilik vaadiyle 120 bin lira dolandırdılar ViDEO

    Van da evlilik vaadiyle 120 bin lira dolandırdılar #1

    Van da evlilik vaadiyle 120 bin lira dolandırdılar #2

    Van

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