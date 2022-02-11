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    Van'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

    Van merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.
    • İHA
    • 11.02.2022 - 22:34
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    Van'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Van merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama - Video

    4 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ilimiz merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmış, 2’si kamu personeli olmak üzere 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

    Van da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama #1


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