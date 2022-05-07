Van'da FETÖ ve PKK operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik düzenlenen 17 ayrı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, el bombası, el yapımı patlayıcı düzeneği ve roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine üye oldukları, yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

17 ayrı operasyon düzenlendi

Ekipler, belirlenen adreslere 1- 30 Nisan tarihleri arasında 17 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11'i PKK/KCK, 2'si FETÖ'den olmak üzere 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

DHA'nın haberine göre, operasyonlarda yapılan aramalarda ise 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 mauser M1 piyade tüfeği, 146 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 66 mauser piyade tüteği fişeği, 23 G3 piyade tüfeği fişeği, 6 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 el bombası, 123 PKM fişeği, 1 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeğine ait mühimmat, 9 tüp, 1 siyah şemsiyeye tuzaklanmış EYP, 110 metre tel ve bir miktar EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

2 kişi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı.





