Van'da firari hükümlü, saklandığı evin bodrumundaki sığınakta yakalandı

Van'da 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek', 'hırsızlık' suçlarından hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evin bodrum katındaki sığınakta yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanıp adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında 12 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Evinin bodrum katındaki sığınakta yakalandı

Yapılan çalışma sonucu firari hükümlünün saklandığı adres belirlenip, İpekyolu ilçesindeki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda firari hükümlü, evinin bodrum katında yaptığı sığınakta yakalanarak, gözaltına alındı.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.













