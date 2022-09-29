Van'da görev sırasında cüzdan bulan zabıta ekipleri sahibine ulaştı

Kente tatil yapmak için gelen İranlı turist, yolda düşürdüğü para dolu cüzdanına zabıta ekipleri sayesinde kavuştu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri yolda içi para dolu cüzdan buldu.

Yere düştüğü tespit edilen cüzdanın içerisinde kimlik kartları ile 2 bin 360 TL para olduğu tespit edildi.

İran Başkonsolosluğu ile görüşüldü

Bunun üzerine sahibine ulaşmak için harekete geçen ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Erzurum’da bulunan İran Başkonsolosluğu ile görüşmeler yaptı.

Şahsa ulaşıldı

Araştırmalar sonucunda cüzdanın, İran uyruklu Amır Raşekhıma Şouleh’e ait olduğu belirlendi.

Kente tatil yapmak için geldiği öğrenilen Şouleh ile irtibat kuran ekipler şahsı davet etti.

Cüzdanı teslim edildi

Kısa süre sonra zabıta ekipleriyle görüşen turiste, parası ve cüzdandaki kimlik kartları teslim edildi.

DHA'nın aktarımına göre; Amır Raşekhıma Şouleh, cüzdanını kendisine ulaştıran ekiplere teşekkür etti.