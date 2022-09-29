Petrol
88.06
0.01%
Euro
18.1556
0.75%
Dolar
18.5264
0.04%
Altın
986.89
-0.06%
Borsa
3147
0.00%
Bitcoin
360.751
-0.99%
BTXN Coin
11.10
8.29%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Van'da görev sırasında cüzdan bulan zabıta ekipleri sahibine ulaştı

    Kente tatil yapmak için gelen İranlı turist, yolda düşürdüğü para dolu cüzdanına zabıta ekipleri sayesinde kavuştu.
    • 29.09.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 17:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da görev sırasında cüzdan bulan zabıta ekipleri sahibine ulaştı

    Van'ın İpekyolu ilçesinde denetim yapan zabıta ekipleri yolda içi para dolu cüzdan buldu.

    Yere düştüğü tespit edilen cüzdanın içerisinde kimlik kartları ile 2 bin 360 TL para olduğu tespit edildi.

    İran Başkonsolosluğu ile görüşüldü

    Bunun üzerine sahibine ulaşmak için harekete geçen ekipler,  İl Emniyet Müdürlüğü, İl Nüfus Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Erzurum’da bulunan İran Başkonsolosluğu ile görüşmeler yaptı.

    Van da görev sırasında cüzdan bulan zabıta ekipleri sahibine ulaştı #1

    Şahsa ulaşıldı

    Araştırmalar sonucunda cüzdanın, İran uyruklu Amır Raşekhıma Şouleh’e ait olduğu belirlendi.

    Kente tatil yapmak için geldiği öğrenilen Şouleh ile irtibat kuran ekipler şahsı davet etti.

    Van da görev sırasında cüzdan bulan zabıta ekipleri sahibine ulaştı #2

    Cüzdanı teslim edildi

    Kısa süre sonra zabıta ekipleriyle görüşen turiste, parası ve cüzdandaki kimlik kartları teslim edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; Amır Raşekhıma Şouleh, cüzdanını kendisine ulaştıran ekiplere teşekkür etti.

    Van da görev sırasında cüzdan bulan zabıta ekipleri sahibine ulaştı #3


    'CHP için gazeteciliğin şartı terör bağlantısı mı?'
    Gündem

    'CHP için gazeteciliğin şartı terör bağlantısı mı?'

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu
    3. Sayfa

    Bakırköy'de kaybolan şahsın cesedi kanalada bulundu

    Görüş Bildir