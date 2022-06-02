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    Van'da inşaat halindeki bir evde 20 göçmen yakalandı

    Van Tuşba'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 katlı bir evin inşaat halindeki dairesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 02.06.2022 - 00:18
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    Van'da inşaat halindeki bir evde 20 göçmen yakalandı

    Van'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

    20 kaçak göçmen yakalandı

    Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, operasyonda 3 organizatör de yakalanırken, firari olan 1 organizatörün yakalanma çalışılması devam ediyor.

    Van da inşaat halindeki bir evde 20 göçmen yakalandı #1

    Van da inşaat halindeki bir evde 20 göçmen yakalandı #2

    Van da inşaat halindeki bir evde 20 göçmen yakalandı #3

    Van da inşaat halindeki bir evde 20 göçmen yakalandı #4

    Van da inşaat halindeki bir evde 20 göçmen yakalandı #5

    Van da inşaat halindeki bir evde 20 göçmen yakalandı #6


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