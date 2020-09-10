Van'da insan kaçakçılarına para cezası

Van'ın Erciş ilçesinde 106 sığınmacıyı yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliye, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.

Van Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde bir kamyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 44 Afganistan, 57 Pakistan ve 5 Bangladeş uyruklu yakalandı.

3 GÖZALTI

Olayla ilgili "insan kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca toplam 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası kesilen şüpheliler, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.