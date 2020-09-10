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    Van'da insan kaçakçılarına para cezası

    Van'ın Erciş ilçesinde 106 sığınmacıyı yurda yasa dışı yollarla getirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliye, 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.
    • AA
    • 10.09.2020 - 15:33
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    Van'da insan kaçakçılarına para cezası

    Van Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrollerinde bir kamyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 44 Afganistan, 57 Pakistan ve 5 Bangladeş uyruklu yakalandı.

    3 GÖZALTI

    Olayla ilgili "insan kaçakçılığı" yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca toplam 1 milyon 20 bin 778 lira para cezası kesilen şüpheliler, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

    Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Van da insan kaçakçılarına para cezası #1

    Van da insan kaçakçılarına para cezası #2

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