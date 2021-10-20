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    Van'da internet üzerinden satışa çıkarılan sikkeler yakalandı

    Van'ın Edremit ilçesinde internet üzerinden satışa çıkarılan sikkeler jandarma ekiplerince ele geçirildi
    • İHA
    • 20.10.2021 - 18:07
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    Van'da internet üzerinden satışa çıkarılan sikkeler yakalandı

    Saat 11.00 sıralarında Van İl Jandarma Komutanlığınca Edremit ilçesinin Süphan Mahallesi’nde ikamet eden A.T. isimli şahsın, internet üzerindeki alışveriş sitesinden Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeleri satışa sunduğu tespit edildi.

    SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yapılan arama sonucu tarihi sikkeleri ele geçirdi.

    VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan arama faaliyeti esnasında; üzerinde Hazreti İsa figürü bulunan bronz 76 adet sikke, 1 adet siyah renkli üzerinde tanımlanamayan figür bulunan taş, 1 adet cep telefonu ve sim kart şüpheli şahıs ile birlikte yakalanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir"

    Van da internet üzerinden satışa çıkarılan sikkeler yakalandı #1

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