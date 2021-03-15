Van’ın Başkale ilçesinden İran’a geçmek isteyen 28’i çocuk, 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesindeki Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin araziyi arama tarama faaliyetleri sırasında, Güvendik Mahallesi kırsalında düzensiz göçmenlere rastlandı.

Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 59 göçmeni yakalayarak aile sağlığı merkezine götürüp taramadan geçirdi.

YEMEK VE SU İKRAM EDİLDİ

Günlerdir yolda olan ve yorgun halde bulunan göçmenlere, jandarma ekipleri yemek ve su ikramında bulundu.

Van'da İran'a gitmeye çalışan 59 Suriyeli yakalandı VİDEO

İRAN'A GEÇECEKLERDİ

Muş ve Bitlis güzergahını kullanarak Başkale üzerinden İran’a geçmek isteyen düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından Van İl Göç İdaresi'ne gönderildi.