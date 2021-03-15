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    Van'da İran'a gitmeye çalışan 59 Suriyeli yakalandı

    Van’ın Başkale ilçesinden İran’a geçmek isteyen 28’i çocuk, 59 düzensiz göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 10:43
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    Van'da İran'a gitmeye çalışan 59 Suriyeli yakalandı

    Van'ın Başkale ilçesindeki Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin araziyi arama tarama faaliyetleri sırasında, Güvendik Mahallesi kırsalında düzensiz göçmenlere rastlandı.

    Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 59 göçmeni yakalayarak aile sağlığı merkezine götürüp taramadan geçirdi.

    YEMEK VE SU İKRAM EDİLDİ

    Günlerdir yolda olan ve yorgun halde bulunan göçmenlere, jandarma ekipleri yemek ve su ikramında bulundu.

    Van'da İran'a gitmeye çalışan 59 Suriyeli yakalandı VİDEO

    Van da İran a gitmeye çalışan 59 Suriyeli yakalandı #1

    İRAN'A GEÇECEKLERDİ

    Muş ve Bitlis güzergahını kullanarak Başkale üzerinden İran’a geçmek isteyen düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından Van İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

    Van da İran a gitmeye çalışan 59 Suriyeli yakalandı #2

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