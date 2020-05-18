Van'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Sanayi sitesinde 6 iş yerine giren hırsız, uyuyakaldığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Van'ın Erçiş ilçesinde bir şüpheli, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan küçük sanayi sitesinde 5 iş yerine girdi.

6'ncı kez başka bir iş yerine giren hırsız, uyuyakaldı.

UYUYAKALAN HIRSIZ YAKALANDI

İş yeri sahibi Mesut Demir, kargo paketlerini göndermek için iş yerine gelince uyuyakalan hırsızla karşılaştı.

Demir'in durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine gelen iş yerine gelen ekipler, hırsızı uyandırarak gözaltına aldı.

5 iş yerinden hırsızlık yaptı, 6'ncıda uyuyakaldı

"PENCEREYİ KIRARAK GİRMİŞ"

İş yeri sahibi Mesut Demir, içeri girince hırsızı yazıhanenin yanında uyurken gördüğünü belirterek, ‘’Biraz tedirgin bir şekilde hemen dışarıya çıkarak 155’i aradım ve durumu anlattım. Polis hemen gelerek uyuyakalan hırsızı uyandırdı ve gözaltına aldı. Dükkânımızı talan eden hırsız bazı dükkanların kilitlerini kırmış, bizim ise yukarı katın penceresini kırarak dükkana girmiş. Hırsız 20 yaşlarında biriydi." dedi.

MARKETTEN 3 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPTI

Mağdur esnaflardan Erkan Kaya ise marketinden yaklaşık 3 bin liralık hırsızlık yapıldığını belirterek, ‘’Gece beni arayıp markete hırsız girdiğini söylediler. Ben de hemen çıkıp geldim. Benim dükkanımda 3 bin lira tutarında hırsızlık yapılmış. Gece olduğu için bir şey yapamadık. Hırsız bir cami ve 6 dükkana girmiş, camiye zarar vermemiş ama diğer dükkanlarda zarar var. Bugün bir haber aldık ve koşarak buraya geldik. Meğerse hırsız girdiği en son dükkanda uyuyakalmış, esnaf arkadaşımız kapıyı kilitleyerek 155’i arayıp polise haber vermiş. Uyuyakalan hırsızı polisler alıp götürmüşler.’’ dedi.