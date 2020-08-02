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    Van'da işçi taşıyan araç devrildi: 1 ölü 17 yaralı

    Van'ın Gürpınar ilçesinde koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
    • AA
    • 02.08.2020 - 04:22
    • Güncelleme : 02.08.2020 - 04:22
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    Van'da işçi taşıyan araç devrildi: 1 ölü 17 yaralı

    Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kırkgeçit Mahallesi Bedel Yaylası'nda koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin, devrildiği kaydedildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 17 YARALI

    Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 17 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ildeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

    Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

    Van'da işçi taşıyan araç devrildi: 1 ölü 17 yaralı #1

    Van'da işçi taşıyan araç devrildi: 1 ölü 17 yaralı #2

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