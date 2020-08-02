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- Van'da işçi taşıyan araç devrildi: 1 ölü 17 yaralı
Van'da işçi taşıyan araç devrildi: 1 ölü 17 yaralı
Van'ın Gürpınar ilçesinde koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
- AA
- 02.08.2020 - 04:22
- Güncelleme : 02.08.2020 - 04:22
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kırkgeçit Mahallesi Bedel Yaylası'nda koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin, devrildiği kaydedildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 17 YARALI
Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 17 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralıların ildeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.
Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.