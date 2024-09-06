Van'da işten çıkarılan 21 işçi davayı kazandı DEM Partili belediyeler tarafından belediyenin ekonomik durumu gerekçe gösterilerek işten çıkarılan 21 işçi mahkemeyi kazandı.

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İHA

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELVAN şirketi ve Tuşba Belediyesi, ekonomik gerekçeleri öne sürerek birçok işçinin işine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, dört aydır süren protestolarını kararlılıkla devam ettirirken, mahkemeden bekledikleri sevindirici haber geldi.

Mahkeme, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELVAN şirketinden 18 işçinin ve Tuşba Belediyesi'nden işten çıkarılan 3 kişinin işe iadesine karar verdi.

"SORUNLARIMIZI DİNLEMEDEN Mİ BAŞKANLIK YAPACAKLAR"

HAK-İŞ Van İl Başkanı Fatih Akdeniz, işçilerin mücadelesine destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

İşten çıkarılan arkadaşlarımızın mücadelesi devam ediyor. Mevcut çalışanlar ise mobbinge maruz kalıyor ve geriye dönük hakları ödenmiyor. Pazartesi günü okullar açılıyor, ancak işten çıkarılan işçiler çocuklarına okul malzemesi bile alamıyor. Belediye başkanlarının halkın sorunlarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Sorunlarımızı dinlemeden mi başkanlık yapacaklar?

"İŞTEN ÇIKARMALARIN HUKUKSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Sendika avukatı Osman Sarı da,

Van’da sendika üyelerinin haksız yere işten çıkarıldığını mahkeme kararıyla kanıtladık. BELVAN'dan 18, Tuşba Belediyesi'nden ise 3 işçinin işe iadesi kararlaştırıldı. Mahkeme, fesihlerin geçersizliğine ve tazminata hükmetti, böylece işten çıkarmaların hukuksuz olduğu ortaya çıktı

dedi.

"BÜYÜK BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİK"

Davayı kazanan işçilerden Ömer Aslan ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

Haklı mücadelemizi sürdürdük ve bugün de mahkemeyi kazandık. Arkadaşlarımızın da davalarını kazanacağına inanıyoruz. Direnişimizle büyük bir dayanışma örneği sergiledik.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)