Van'da kaçak avlanan 15.5 ton inci kefali ele geçirildi

Jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 15 ton ölü, 500 kilo canlı inci kefali ele geçirilirken, canlı balıklar yeniden suya bırakıldı.

15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için, jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, Bendimahi Çayı'nda denetimler yaptı.

15 TON ÖLÜ İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetimde 140 çuval içerisine konularak çayın kenarına bırakılan 15 ton ölü, 500 kilo da canlı inci kefali ile 4 metre uzunluğunda sac tekne ele geçirildi.

Ölü balıklar imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, canlı balıklar ise suya bırakıldı.

Ekipler, inci kefalini korumak için denetimlerini sürdürüyor.

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