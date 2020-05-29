Van'da kaçak inci kefali avlayanlara para cezası

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Kaçak balık avlayan 5 kişiye, 15 bin 100 lira para cezası uygulanırken, kaçak avlanan 1,5 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde ekipler, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Erciş Merkez Jandarma ve Erciş Bot Komutanlığı ile jandarma ekipleri, bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenledi.

15 BİN 100 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Düzenlenen operasyonda 1,5 ton kaçak avlanmış inci kefali, 500 kilogram ölü balık, 20 serpme ağ ele geçirildi.

Yasağa rağmen kaçak balık avlayan 5 kişiye de 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 15 bin 100 lira para cezası uygulandı.