Van'da kaçak sigara operasyonu Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Van'da 1 şüphelinin ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İHA Van Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 1 kişiye ait market ve ev takibe alındı. Kaçak sigara depolandığı tespit edilen ev ve iş yerine, arama kararının ardından operasyon düzenlendi. İçlerinde bandrolsüz veya sahte bandrollü sigaraların bulunduğu belirlenen toplam 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi. Piyasa değeri 550 bin lira El konulan kaçak sigaranın 550 bin lira değerinde olduğu tespit edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli, gözaltına alındı.