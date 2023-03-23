Van'da kaçak sigara operasyonu
İHA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, 1 kişiye ait market ve ev takibe alındı.

Kaçak depolandığı tespit edilen ev ve iş yerine, arama kararının ardından düzenlendi.

İçlerinde bandrolsüz veya sahte bandrollü sigaraların bulunduğu belirlenen toplam 17 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Piyasa değeri 550 bin lira

El konulan kaçak sigaranın 550 bin lira değerinde olduğu tespit edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Van'da kaçak sigara operasyonu
Van'da kaçak sigara operasyonu