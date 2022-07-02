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    Van'da kamyonet kasasından 35 kaçak göçmen çıktı

    Van Gevaş'ta jandarma ekiplerinin yol kontrolüne takılan kamyonette 35 kaçak göçmen yakalandı.
    • 02.07.2022 - 20:45
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    Van'da kamyonet kasasından 35 kaçak göçmen çıktı

    Van'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın yol kontrolünde bir kamyon durduruldu.

    Ekiplerin kamyonda yaptığı denetimde, kamyonetin kasasına gizlenmiş 35 kaçak göçmen yakalandı.

    Aracın sürücüsü tutuklanırken, göçmenler de göç idaresine teslim edildi.

    Van Valiliğinden açıklama

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Temmuz 2022 günü saat 10.00 sıralarında Gevaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 34 plakalı kamyonet kasası içerisine gizlenmiş vaziyette ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 35 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalandı. Olayda kullanılan araca el konulurken, araç sürücüsü S.M. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi" denildi.

    Van da kamyonet kasasından 35 kaçak göçmen çıktı #1

    Van da kamyonet kasasından 35 kaçak göçmen çıktı #2


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