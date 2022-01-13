Van’da kara yolunun 7 noktasına çığ düştü
Güvenlik gerekçesiyle önceden kapatılan yolun açılması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
- DHA
- 13.01.2022 - 13:56
- Güncelleme : 13.01.2022 - 14:45
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, güvenlik gerekçesiyle bu sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray kara yolunun 7 ayrı noktasına çığ düştü.
EKİPLER BÖLGEDE
Çığların temizlenmesi için bölgeye Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
GİRİŞ-ÇIKIŞ YOK
Jandarma ekiplerince Van-Bahçesaray kara yoluna giriş çıkışlara izin verilmiyor.