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    Van’da kara yolunun 7 noktasına çığ düştü

    Güvenlik gerekçesiyle önceden kapatılan yolun açılması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 13:56
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 14:45
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    Van’da kara yolunun 7 noktasına çığ düştü

    Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, güvenlik gerekçesiyle bu sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Van- Bahçesaray kara yolunun 7 ayrı noktasına çığ düştü.

    EKİPLER BÖLGEDE

    Çığların temizlenmesi için bölgeye Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    GİRİŞ-ÇIKIŞ YOK

    Jandarma ekiplerince Van-Bahçesaray kara yoluna giriş çıkışlara izin verilmiyor.

    Van’da kara yolunun 7 noktasına çığ düştü #1

    Van’da kara yolunun 7 noktasına çığ düştü #2

    Van’da kara yolunun 7 noktasına çığ düştü #3


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