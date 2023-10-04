Van'da karayolları ekiplerinin kış mesaisi erken başladı Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne kar yağmasıyla ekipler yol temizlik çalışması yaptı.

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İHA

Van’da geçtiğimiz pazar akşamı etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Türkiye'nin en yüksek geçidine kar yağdı

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışması yaparak kış mesaisine erken başladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)