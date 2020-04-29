Van'da kırmızı reçeteyle satılan bin hap ele geçirildi
Tuşba ilçesinde bir kargo merkezine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kişi, tutuklandı.
- DHA
- 29.04.2020 - 11:16
Van'da, kırmızı reçeteyle satılan bin adet sentetik hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde bulunan bir kargo merkezine operasyon düzenledi.
BİN ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeği 'Lisa' yardımıyla yapılan aramada, karton koli içerisinde kırmızı reçeteye tabi bin adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.T. ve B.A., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.