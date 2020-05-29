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    Van'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu edildi

    Koronavirüs tedavisi gören 4 hasta sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine gönderildi.
    • AA
    • 29.05.2020 - 17:05
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    Van'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu edildi

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

    Sağlığına kavuşan hastalar tek tek taburcu ediliyor...

    4 HASTA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

    Van'ın Erçiş ilçesinde koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 hastanın, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

    16 gün süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan hastalar, hastane çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

    TAZİYEDE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

    Hastalardan Halis Sönmez, Ortanca Mahallesi'nde katıldığı bir taziyede virüs kaptığını belirterek, iyileştiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

    16 yaşındaki Fatma Bağcı da ailesinden 5 kişinin daha koronavirüse yakalandığını ve tedavilerinin devam ettiğini ifade ederek, sağlık çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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