Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
318.055
-0.17%
BTXN Coin
6.40
-2.14%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Van'da LGBT karşıtı yürüyüş

    Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, "Ailen Saldırı Altında Harekete Geç" sloganıyla LGBT karşıtı yürüyüş yaptı.
    • 19.11.2022 - 18:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da LGBT karşıtı yürüyüş

    Van’da yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağı Boyalar Camii civarında toplandı.

    Burada ellerinde taşıdıkları ‘sapkın LGBT çetelerine hayır’, ‘aileni ve neslini koru’, ‘medya LGBT danışmasına dur de’ yazılı dövizlerle Beşyol Meydanına kadar yürüyüş yaptı.

    LGBT aleyhine sloganlar atıldı

    Burada bulunan Hazreti Ömer Cami avlusunda toplanan kalabalık, daha sonra LGBT aleyhine slogan attı.

    İHA'nın haberine göre, basın açıklamalarının ardından yapılan dua ile grup sessiz bir şekilde alandan ayrıldı.

    Van da LGBT karşıtı yürüyüş #1

    Van da LGBT karşıtı yürüyüş #2

    Van da LGBT karşıtı yürüyüş #3

    Van da LGBT karşıtı yürüyüş #4

    Van da LGBT karşıtı yürüyüş #5


    2022 Dünya Kupası açılış maçı! Katar - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    2022 Dünya Kupası açılış maçı! Katar - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı
    3. Sayfa

    Beyoğlu’nda hırsız, çaldığı televizyonu balkondan attı

    Görüş Bildir