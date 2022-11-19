Van'da LGBT karşıtı yürüyüş

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, "Ailen Saldırı Altında Harekete Geç" sloganıyla LGBT karşıtı yürüyüş yaptı.

Van’da yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, Kazım Karabekir Caddesi Semaver Kavşağı Boyalar Camii civarında toplandı.

Burada ellerinde taşıdıkları ‘sapkın LGBT çetelerine hayır’, ‘aileni ve neslini koru’, ‘medya LGBT danışmasına dur de’ yazılı dövizlerle Beşyol Meydanına kadar yürüyüş yaptı.

LGBT aleyhine sloganlar atıldı

Burada bulunan Hazreti Ömer Cami avlusunda toplanan kalabalık, daha sonra LGBT aleyhine slogan attı.

İHA'nın haberine göre, basın açıklamalarının ardından yapılan dua ile grup sessiz bir şekilde alandan ayrıldı.