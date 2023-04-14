Van’da mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı

İHA
Van, nisan ayında kara kışı yaşıyor…
Bahçesaray’dan kent merkezine seyahat etmekte olan 4 kişinin içinde bulunduğu 07 MN 617plakalı hafif ticari araç, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi civarında kötü hava koşulları nedeniyle kara saplandı.
Bölgede mahsur kalanlar, hemen yardım istedi.
4 kişiye ulaşıldı
İhbar üzerine Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Servis ile kara yolları ekipleri harekete geçti.
Ekipler, kısa sürede 4 kişiye ulaştı.
Biri ambulansla hastaneye götürüldü
Mahsur kalan vatandaşlardan diyaliz hastası 1 kişi ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Diğer 3 kişinin de kent merkezine götürüldüğü öğrenildi.