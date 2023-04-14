İHA

Van, nisan ayında kara kışı yaşıyor…

Bahçesaray’dan kent merkezine seyahat etmekte olan 4 kişinin içinde bulunduğu 07 MN 617plakalı hafif ticari araç, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi civarında kötü hava koşulları nedeniyle kara saplandı.

Bölgede mahsur kalanlar, hemen yardım istedi.

4 kişiye ulaşıldı

İhbar üzerine İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Servis ile kara yolları ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kısa sürede 4 kişiye ulaştı.

Biri ambulansla hastaneye götürüldü

Mahsur kalan vatandaşlardan diyaliz hastası 1 kişi ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Diğer 3 kişinin de kent merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Van’da mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Van’da mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Van’da mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı
Van’da mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı