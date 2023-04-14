Van’da mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde mahsur kalan 4 kişi, AFAD, UMKE ve kara yolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Diyaliz hastası 1 kişiyi ambulansla hastaneye ulaştıran ekipler, kalan 3 kişiyi de kent merkezine götürdü.

İHA Van, nisan ayında kara kışı yaşıyor… Bahçesaray’dan kent merkezine seyahat etmekte olan 4 kişinin içinde bulunduğu 07 MN 617plakalı hafif ticari araç, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi civarında kötü hava koşulları nedeniyle kara saplandı. Bölgede mahsur kalanlar, hemen yardım istedi. 4 kişiye ulaşıldı İhbar üzerine Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 112 Acil Servis ile kara yolları ekipleri harekete geçti. Ekipler, kısa sürede 4 kişiye ulaştı. Biri ambulansla hastaneye götürüldü Mahsur kalan vatandaşlardan diyaliz hastası 1 kişi ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Diğer 3 kişinin de kent merkezine götürüldüğü öğrenildi.