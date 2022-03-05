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    Van'da metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı

    Van'da ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 85 Afganistan uyruklu göçmenin kaldığı metruk binaya, jandarma ekiplerince baskın düzenlendi.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 17:44
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    Van'da metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 85 Afgan göçmenin metruk binada gizlendiğini tespit etti.

    85 KAÇAK AFGAN YAKALANDI

    Binaya baskın yapan ekipler, kaçak göçmenleri yakaladı. Göçmenlerle yapılan mülakat, araştırma ve fotoğraflı teşhis çalışması sonucu bölgeye kaçak getirenlerin M.A. ve R.A. olduğu saptandı.

    Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Van da metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı #1

    Van da metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı #2

    Van da metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı #3


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