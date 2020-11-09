Van'da mutfak tüplerinden eroin çıktı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, bir tüp dağıtım kamyonunda 105 kilogram eroin ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe çıkışındaki uygulama noktasında durdurdukları tüp yüklü kamyonda arama yaptı.

105 KİLO EROİN BULUNDU

Narkotik köpeği Bozo'nun da kullanıldığı aramada, kamyonda bulunan 7 mutfak tüpüne gizlenmiş 202 paket halinde 105 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli K.T., emniyete götürüldü.