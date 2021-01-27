Van'da narkotik köpeği uyuşturucuya geçit vermiyor
Van'ın Gürpınar ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, jantlara gizlenen 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.
- DHA
- 27.01.2021 - 09:41
- Güncelleme : 27.01.2021 - 10:37
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında denetim yaptı.
Denetimde şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.
REXO BULDU
Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın jantlarına gizlenen 14 kilo 410 gram eroin ele geçirilirken, araç sürücüsü C.T. gözaltına alındı.
Van'da narkotik köpeği uyuşturucuya geçit vermiyor VİDEO