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    Van'da narkotik köpeği uyuşturucuya geçit vermiyor

    Van'ın Gürpınar ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, jantlara gizlenen 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 27.01.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 10:37
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    Van'da narkotik köpeği uyuşturucuya geçit vermiyor

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında denetim yaptı.

    Denetimde şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

    REXO BULDU

    Narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın jantlarına gizlenen 14 kilo 410 gram eroin ele geçirilirken, araç sürücüsü C.T. gözaltına alındı.

    Van'da narkotik köpeği uyuşturucuya geçit vermiyor VİDEO

    Van

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