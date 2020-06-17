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Bir kargo şubesinde narkotik köpeği ile arama yapan polis ekipleri, peynir bidonlarının içerisinde eroin çıkardı.

Van'n yöresine ait otlu peynirler kargolanırken denetim sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddeye narkotik el koydu.

İpekyolu'nda polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, otlu peynir dolu bidon içerisinde zulalanmış 33 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçede faaliyet gösteren kargo şubesinde yapılan arama sonucunda detaylı arama çalışmaları başlatıldı.

Van'da otlu peynir bidonundan eroin çıktı - VİDEO



ZULALADILAR

Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı detaylı aramada, 3 adet plastik bidon içerisinde bulunan otlu peynirin arasına zulalanmış 25 paket halinde toplam 33 kilo 320 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.T. isimli şüpheli gözaltına alındı.

























