Van'da otomobil'deki uyuşturucuyu 'Şila' buldu
Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden 4 kilo 155 gram metamfetamin çıktı. Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği Şila buldu.
- DHA
- 30.08.2020 - 08:42
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'in Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.
BAGAJA 10 PAKET UYUŞTURUCU GİZLENMİŞ
Şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpek 'Şila' ile arama yapıldı. Detaylı aramada, otomobilin bagaj kısmındaki boşluklara gizlenen, 10 paket halinde 4 kilo 155 gram metamfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan M.S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.