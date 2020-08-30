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    Van'da otomobil'deki uyuşturucuyu 'Şila' buldu

    Polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilden 4 kilo 155 gram metamfetamin çıktı. Otomobildeki uyuşturucuyu narkotik köpeği Şila buldu.
    • DHA
    • 30.08.2020 - 08:42
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    Van'da otomobil'deki uyuşturucuyu 'Şila' buldu

     

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'in Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.

    BAGAJA 10 PAKET UYUŞTURUCU GİZLENMİŞ

    Şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpek 'Şila' ile arama yapıldı. Detaylı aramada, otomobilin bagaj kısmındaki boşluklara gizlenen, 10 paket halinde 4 kilo 155 gram metamfetamin ele geçirildi.

    TUTUKLANDILAR

    Gözaltına alınan M.S.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Van da otomobil deki uyuşturucuyu Şila buldu #1

    Van da otomobil deki uyuşturucuyu Şila buldu #2

    Van da otomobil deki uyuşturucuyu Şila buldu #3

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