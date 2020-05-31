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    Van'da pazarcının minibüsünde 66 kilo eroin bulundu

    Polis ekiplerince, kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan minibüsten 66 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.05.2020 - 10:37
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    Van'da pazarcının minibüsünde 66 kilo eroin bulundu

    Van'ın Tuşba ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kontrol noktasında araçlarda aramalar yapıldı.

    Şüphe üzerine manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu pazar aracı olarak kullanılan minibüs, ekipler tarafından durduruldu.

    SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, minibüsün kaportası ile yan döşemeleri arasına gizlenmiş 66 kilo eroin ele geçirildi.

    Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusu tamamlanan minibüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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