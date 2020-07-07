Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi

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Başkale'de düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi gele geçirildi.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

SİLAH VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Dün Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen Jandarma Komando ve Polis Özel Harekat timleri, 2 Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir miktar 7,62 mm fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.