Dolar
6.8644
0.0612%
Euro
7.7662
-0.0025%
Altın
1783.87
-0.0336%
Borsa
118485.24
0%
G. Altın
393.761
0.0043%
Bitcoin
63470.78
0.0203%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi

    Başkale'de düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi gele geçirildi.
    • AA
    • 07.07.2020 - 09:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi #1

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

    Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

    SİLAH VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

    Dün Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenleyen Jandarma Komando ve Polis Özel Harekat timleri, 2 Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir miktar 7,62 mm fişek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi.

    Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ele geçirildi #2

    Görüş Bildir