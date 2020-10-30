Yıldırım-10 Operasyonu kapsamında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri yakalandı.

Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Bölgede PKK'ya nefes aldırmayan Türk askeri, operasyonlarıyla terör örgütüne ağır darbeler vuruyor.

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda uzun namlulu silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoların tespiti amacıyla Başkale ilçesi kırsalında dün "Yıldırım-10 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi İZLE







"BÖLGEDE OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada,"Operasyon sonucunda Zagros keskin nişancı tüfeği, PK makineli tüfeğe ait 105 fişek, 30 elektrikli fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.