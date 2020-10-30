Dolar
8.3176
0.3535%
Euro
9.7133
0.3346%
Altın
1866.26
-0.0861%
Borsa
1126.99
-2.2244%
G. Altın
498.882
0.3011%
Bitcoin
112061.68
-0.4959%
EXEN Coin
11.04
0.82%
14ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 14 C

    Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Yıldırım-10 Operasyonu kapsamında PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri yakalandı.
    • AA
    • 30.10.2020 - 02:58
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 03:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Doğu ve Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Bölgede PKK'ya nefes aldırmayan Türk askeri, operasyonlarıyla terör örgütüne ağır darbeler vuruyor.

    Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-10 Operasyonu"nda uzun namlulu silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve depoların tespiti amacıyla Başkale ilçesi kırsalında dün "Yıldırım-10 Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

    Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi İZLE


    "BÖLGEDE OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

    Açıklamada,"Operasyon sonucunda Zagros keskin nişancı tüfeği, PK makineli tüfeğe ait 105 fişek, 30 elektrikli fünye ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

    Van da PKK ya ait mühimmat ele geçirildi #1

    Van da PKK ya ait mühimmat ele geçirildi #2

    Görüş Bildir