Van'da polislerden kaçan çocuğa sürpriz

Polis ekipleri, bahçede oynarken devriye gezen ekip aracını görerek saklanan 4 yaşındaki çocuğa oyuncak hediye etti.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, Van'da denetimler sırasında bir çocuğu fark etti.

EKİP ARACINDAN KAÇAN ÇOCUĞA ZİYARET

Motorize polis ekiplerini gören 4 yaşındaki Kemal Işık ise, merdivenin altına saklandı.

Ekipler, Işık'ı ve ve ailesini Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de çeşitli hediyeler verdi.

Van'da polislerden, ekip aracından kaçan çocuğa sürpriz