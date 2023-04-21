Van'da sağanak yolları göle çevirdi Van'da gece yarısı başlayan sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Trafikte seyreden sürücüler zor anlar yaşadı.

İHA

Van’da dün gece yarısı başlayan sağanak, birçok bölgede su taşkınlarına neden oldu.

Aniden bastıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Yağış nedeniyle kent merkezinde trafik yoğunluğu oluşurken, bayram alışverişine çıkanlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan, Cevdetpaşa, Selimbey Mahallesi ile Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evler ile Bağdat İş Merkezi'ni su bastı.

Su baskınları yaşandı

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye giden itfaiye ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarının yaşandığı evlere müdahale ediyor.

Öte yandan sağanak yağmur, şehir merkezindeki caddelerde de etkili oldu.