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    Van'da sağlık çalışanlarından 'Yeniden Sarılırız' mesajı

    Pandemi sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları, klip çekti, "yeniden bir arada olacağız" mesajını verdi.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 14:21
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    Van'da sağlık çalışanlarından 'Yeniden Sarılırız' mesajı

    Van'ın Erciş ilçesine bağlı Şehit Rıdvan Çevik Erciş Devlet Hastanesi'nde koronavirüs sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları, klip çekti.

    46 sağlık personelinin bir araya gelerek hazırladığı klipte, görevli personeller işaret dili ile hasta odası, koridor ve servislerden görüntü verdi..

    "YENİDEN SARILIRIZ"

    Kaydedilen görüntüler "Yeniden Sarılırız" şarkısı eşliğinde sosyal medyada paylaşıldı.

    Van'da sağlık çalışanlarından 'Yeniden Sarılırız' mesajı - VİDEO

    BAŞHEKİMDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

    Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı meslektaşlarını tebrik eden hastanenin başhekimi Dr. Suat Altın, "Pandemi sürecinde özverili çalışarak büyük çaba sarf eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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