Van'da yük taşıyan bir tır seyir halindeyken alev alev yandı. Yaralı olarak kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesi yönüne giden tır, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olarak kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

Van'da seyir halindeki tır yandı VİDEO

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YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında tırın dorsesi ve sürücü kabini, kullanılamaz hale geldi. Bir süre kapalı kalan yol ise tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.