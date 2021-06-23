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    Van'da seyir halindeki tır yandı

    Van'da yük taşıyan bir tır seyir halindeyken alev alev yandı. Yaralı olarak kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 22:14
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 22:42
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    Van'da seyir halindeki tır yandı

    Van'ın Edremit ilçesi yönüne giden tır, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı olarak kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

    Van'da seyir halindeki tır yandı VİDEO

    Van da seyir halindeki tır yandı #1

    YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.

    Van da seyir halindeki tır yandı #2

    TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangında tırın dorsesi ve sürücü kabini, kullanılamaz hale geldi. Bir süre kapalı kalan yol ise tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van da seyir halindeki tır yandı #3

    Van da seyir halindeki tır yandı #4

    Van da seyir halindeki tır yandı #5

    Van da seyir halindeki tır yandı #6

    Van da seyir halindeki tır yandı #7

    Van da seyir halindeki tır yandı #8

     

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