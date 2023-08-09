Van’da tatil yapan İranlılar köpük partisinde eğlendi Yaz tatilini Van'da geçiren İranlılar, Akdeniz sahillerini aratmayan köpük partisiyle serinliyor...

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İHA

Türkiye sıcaktan kavruluyor…

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, Van’da da etkili oluyor.

Serinlemek isteyenler Van Gölü’ne koşuyor, eğlencenin tadı da havuzlarda çıkıyor.

İranlı turistler Van'da tatil yapıyor

Çevre illerin yanı sıra İran’dan gelen turistler de, göle giriyor, sodalı suyun keyfini sürüyor.

Yaz tatilini için kente gelen bir kısım İranlı ise havuz başında düzenlenen köpük partilerine katılıyor.

Köpük partisinde dans ediyorlar

Eğlencenin tavan yaptığı partiler, renkli görüntülere sahne oluyor.

Türkçe ve Farsça müzikler eşliğinde yapılan köpük partisine katılanlar, dans ederek sıcağı unutuyor.

Akdeniz sahillerini aratmıyor

Yaşlı, genç, çocuk her yaştan İranlı, Akdeniz sahillerini aratmayan köpük partilerinde kendinden geçiyor.

Van’ı çok sevdiklerini ve her fırsatta geldiklerini aktaran İranlı turistler, aşırı sıcaklardan bunaldıklarını ve bu nedenle havuz başında serinlediklerini söylüyor.